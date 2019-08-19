Генпрокуратура, МВД и министерство по налогам Азербайджана распространили совместную информацию в связи с центром отдыха "Релакс"

БАКУ/Trend/ - Несмотря на сокращение налоговых проверок в последнее время, министерство по налогам принимает меры по налоговому контролю в случаях с повышенной вероятностью уклонения от налогов.

Как говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, МВД и министерства по налогам Азербайджана, поступившем в Trend, очередная проверка прошла 16 августа в центре отдыха и туризма "Релакс" в Лерикском районе.

Причиной этому стало резкое сокращение налоговых поступлений в государственный бюджет из центра. Таким образом, несмотря на наличие 142 гостиничных номеров и 20 объектов в центре отдыха с фактической площадью более 14 гектаров, в качестве налогов в 2018 году было уплачено 10 тысяч 726 манатов, а за прошедший период 2019 года всего 972 манатов. Кроме этого, несмотря на то, что «Релакс» имеет единую систему управления, объекты действующие на территории центра, были оформлены на имена разных налогоплательщиков, а ряд объектов вообще не прошел регистрацию в налоговых органах.

Несмотря на то, что налогоплательщики, действующие на территории центра отдыха, были предупреждены о необходимости соблюдения налогового законодательства, они проигнорировали эти предупреждения.

По этой причине, с целью определения реального налогового потенциала Территориальным налоговым управлением № 6 министерства по налогам было принято решение об осуществлении хронометражных и других оперативных мер на объектах, действующих в центре отдыха.

Сотрудники министерства, прибывшие в субъект хозяйства 16 августа, встретили сопротивление, натолкнулись на препятствия в ходе осуществления своей законной деятельности. Несмотря на разъяснительные меры, предоставление соответствующих документов, по проведению проверок, сотрудникам министерства не разрешили пройти на территорию. Прибытие на место происшествия сотрудников отдела полиции Лерикского района, а также представителей исполнительной власти Лерикского района не дали желаемых результатов. Лица представившиеся как должностные работники центра отдыха, организовали нападение на сотрудников налоговой службы и полиции, нанеся им телесные повреждения различной степени тяжести, кроме этого служебные и личные автомобили сотрудников министерства были забросаны камнями.

По факту возбуждено уголовное дело, создана следственная группа из сотрудников полиции и прокуратуры, а также на место происшествия командированы должностные лица Генпрокуратуры, МВД и министерства по налогам.

В связи с инцидентом ситуация была немедленно взята на контроль МВД и Генпрокуратуры, в результате оперативных мер восстановлен общественный порядок. Были созданы надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий .

В качестве подозреваемых в деле по статьям 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия) и 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти ) Уголовного кодекса к ответственности были привлечены ответственные должностные лица центра отдыха: Нариманлы Мирахмед Игбал оглу, Нариманлы Орхан Чингиз оглу, Аскеров Парвиз Эвезович, Иманов Фамиль Камран оглу, Шахвердиев Рахим Бахлул оглу и Аббасов Амир Нагизаде оглу. Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В Следственном управлении по тяжким делам Генеральной прокуратуры продолжаются комплексные следственные действия и оперативно-розыскные меры по установлению специфики уголовного дела, а также круга лиц, в деяниях которых имеется состав преступления.

В настоящее время в центре отдыха и туризма «Релакс» все объекты работают в нормальном режиме, в то же время, в полном объеме ведется налоговый контроль, говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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