В Баку организовано 19 школьных ярмарок

БАКУ/Trend/ - Накануне нового учебного года в Баку традиционно организованы ярмарки по продаже школьных и офисных принадлежностей по оптовым и розничным ценам.

Об этом во вторник сообщили Trend в исполнительной власти города Баку.

Как говорится в сообщении, ярмарки организованы департаментом торговли и услуг Баку в 19 местах столицы, и в том числе около станций метро "Нариман Нариманов", "Гянджлик", "Короглу", "Гара Гараев", "Нефтчиляр", "Халглар Достлугу", "Ахмедлы", "Азадлыг проспекти", "Мемар Аджеми", "Иншаатчылар", "Элмляр Академиясы" и "Низами".

"Цель организации ярмарок - дать возможность родителям приобрести качественные учебные пособия и школьные принадлежности по льготным ценам. Ярмарки продлятся до конца сентября", - сказали в исполнительной власти.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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