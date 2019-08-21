Минэкологии: В борьбе с пожаром задействованы все имеющиеся средства (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - К сожалению, люди отдыхающие на природе не следуют правилам противопожарной безопасности и не задумываются о возможных последствиях, о том что в результате таких безответственных поступков уничтожаются гектары лесных массивов.

Об этом сказал журналистам директор Департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Агагардаш Гарашов, передает в среду Trend.

«В настоящее время в тушении пожара участвуют сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, МЧС, а также два вертолета и самолет-амфибия авиационного отряда МЧС. В борьбе с пожаром задействованы все имеющиеся средства», - сказал Гарашов.

Он добавил, что пожар уже локализован, и в скором времени будет потушен. В целом пожар охватил отдельные очаги леса площадью около пяти гектаров на территории общей площадью порядка 10 гектаров. Директор департамента сообщил, что основной предполагаемой причиной возгорания является человеческий фактор и обратившись к населению, посоветовал обращаться с огнем предельно осторожно. При походе в леса, заповедники, национальные парки не допускать возникновения пожара, воздерживаться от поступков, которые могут привести к этому.

«Просим население сел, находящихся на границе национальных парков, заповедников и лесов, при обнаружении таких случаев немедленно обращаться к работникам лесной охраны», - подытожил Гарашов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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