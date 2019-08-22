В Азербайджане презентована работа по оказанию поддержки самозанятости инвалидов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках совместного проекта министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и программы развития ООН "Создание инклюзивных и достойных рабочих мест для социально чувствительных групп населения" состоялась презентация работы, проведенной с целью поддержки самозанятости инвалидов.

На мероприятии участвовали директора Центров занятости Баку, Сумгайыта, а также Абшеронского района, граждане с инвалидностью привлеченные к проекту, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

На мероприятии участникам была дана детальная информация о проекте. Было отмечено, что в прошлом году более тысячи инвалидов с его помощью уже создали свои семейные хозяйства.

Для реализации проекта определены 12 пилотных района и города. На предварительном этапе, среди инвалидов, зарегистрированных в центрах занятости, продолжается отбор соискателей, имеющих потенциал для создания малого бизнеса. В результате будут отобраны и привлечены к обучению 700 человек. На итоговом этапе 500-м из них, успешно завершившим обучение, и бизнес-идеи которых будут признаны целесообразными, окажут поддержку в виде оборудования и материалов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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