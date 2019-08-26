Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

26 августа 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами на полуострове кратковременные дожди. Ветер умеренный северо-западный, временами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 28-31 градус тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но вечером и ночью в некоторых северных и западных районах возможны дожди и грозы. В некоторых местах Большого Кавказа - ливни и град. Утром местами туман. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 21-26 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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