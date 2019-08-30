В I классы бакинских школ принято почти 96% учащихся

30 августа 2019 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прогноз по приему учащихся в первые классы государственных общеобразовательных школ Баку выполнен почти на 96%, сообщает в пятницу Trend в Управлении образования по городу Баку.

По информации на 17:30 часов 28 августа, в первый класс столичных школ в электронном порядке mektebeqebul.edu.az размещено 47 172 запроса, из которых 44 038 выбрали общеобразовательные школы, 3 134 – лицеи и гимназии. Этот показатель больше 96% прогноза по приему в первые классы государственных общеобразовательных школ Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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