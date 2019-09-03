Азербайджанские каратисты завоевали на международном турнире шесть медалей (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские каратисты приняли участие в традиционном международном турнире в швейцарском Базеле.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную федерацию каратэ Азербайджана, член национальной сборной Шахин Атамов стал чемпионом в соревновании мастеров. А Новруз Алиев и Илаха Гасымова завоевали бронзовые медали.

В индивидуальных соревнованиях Илаха Гасымова (до 55 килограммов) и Фарида Алиева (68+ килограммов) заняли вторые места, а Новруз Алиев (до 75 килограммов) - третье место. В целом азербайджанские спортсмены завоевали шесть медалей на "Bazel Open".

На юбилейном турнире в связи с 10-летием соревнований приняли участие 788 спортсменов из 28 стран мира. Другие члены Национальной команды не отправились в Швейцарию из-за подготовки к турниру премьер-лиги Karate1, который состоится в конце недели в Токио.

На турнир также был приглашен президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов, который принял участие в церемонии награждения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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