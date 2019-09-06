В Азербайджане министерство объявило прием по более чем 200 вакантным местам

6 сентября 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В структурах при Агентстве аграрных услуг министерства сельского хозяйства объявлен прием на работу по более чем 200 вакантным местам, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

В основном, нужны агрономы, фельдшеры-ветеринары, ветеринарные врачи, лаборанты и трактористы.

Лица, чей опыт, образование, специальность, индивидуальные качества соответствуют этим специальностям, могут обратиться в Управление человеческих ресурсов министерства.

Зарплаты по объявленным вакантным местам в зависимости от специальностей варьируют в пределах 250-520 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В Азербайджане министерство объявило прием по более чем 200 вакантным местам
  • В Азербайджане министерство объявило прием по более чем 200 вакантным местам
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