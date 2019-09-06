В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)

6 сентября 2019 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -Издательский дом Nargis организовал экологическую выставку, посвященную проблеме защиты окружающей среды, сообщает Trend со ссылкой на журнал.

В рамках проекта восемь художников-скульпторов представляют 13 инсталляций из отходов различных промышленных компаний. Выставка приурочена к выходу 63-го номера журнала Nargis, посвященного теме «Экология». На обложке журнала – учредитель IDEA Лейла Алиева.

Команда Nargis – это люди, неравнодушные к окружающей среде. Nargis поддерживает экологические бренды, экономит природные ресурсы, а также чувствует свою ответственность перед широкой читательской аудиторией и считает своим долгом рассказывать о том, как много может сделать каждый из нас для спасения Матери-Земли.

Экологический проект Make the Earth Smile – это 13 арт-инсталляций, отражающих 13 критически важных сфер человеческой жизнедеятельности, в которых человек особенно вредит Земле. Цель проекта – научить молодое поколение новому образу жизни, который в итоге приведет к положительным последствиям. На выставке будут распространены брошюры Nargis с описанием 13 полезных привычек, которые стоит завести каждому из нас, чтобы помочь природе.

Рашад Алекперов, Орхан Гусейнов, Кянан Алиев, Сабит Заманов, Теймур Гарибов, Фарид Расулов, Нурали Шахбазов, Назим Шукюров создали инсталляции в партнерстве с Aquavita, Ay Qonşu, AzərEnerji, Azersun Holding, Azerbaijan Caspian Shipping Company (ASCO), Baku Steel Company, Caspian Drilling Company Ltd, Coca-Cola, Dr. Cahid Shahbazov, Gilan Holding, Nargis Publishing House и Veysəloğlu Qrup.

Это не первая выставка, организованная командой Nargis: в апреле этого года в Стамбуле издательский дом Nargis представил собрание эксклюзивных фотографий, снятых за шесть лет существования журнала, а в июле состоялась благотворительная выставка Women, Children and Well-Being в Музее современного искусства в Баку, часть средств от продажи фотографий была направлена в благотворительный фонд Nargis.

Выставка Make the Earth Smile. Recycling Exhibition by Nargis открыта с девятого сентября до пятого октября. Вход свободный.

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  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
  • В Баку откроется выставка Make the Earth Smile журнала Nargis (ФОТО)
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