В день Ашура полиция Баку будет работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - В связи с церемониями Ашуры полиция Баку будет работать в усиленном режиме, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции города Баку.

Для обеспечения общественной безопасности вокруг всех мечетей и святилищ в Баку будут патрулировать дополнительные наряды полиции.

В местах проведения религиозных церемоний будет надежно обеспечена общественная безопасность и порядок, не будет допущено проведение церемоний и уличных шествий вне разрешенных адресов.

Напомним, что месяц Мухаррам начался первого сентября, день Ашура придется на завтра - 10 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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