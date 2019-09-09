В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)

9 сентября 2019 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – В рамках оптимизации работы Бакинское транспортное агентство (БТА) объединило два автобусных маршрута – 168 и 186, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

С 11 сентября будет функционировать маршрут № 186. На линии будут работать автобусы большой вместимости.

В сообщении БТА говорится, что это решение было принято для повышения комфортности проезда жителей жилого массива «Вишневка» до поселка Бакиханова, станции метро «Нефтчиляр» и рынка «8-й километр», а также в рамках оптимизации числа маршрутов для уменьшения транспортного потока на Забратской дороге и других территориях, а также с тем, чтобы автобусы этих маршрутов не дублировали друг друга на протяжении 24,5 километров. Таким образом, малогабаритные автобусы будут заменены на автобусы большой вместимости.

Отметим, что на службу Alo141 Агентства регулярно поступали жалобы от граждан о техническом состоянии эксплуатируемых автобусов этих маршрутов, их малой вместимости и других недостатках.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
  • В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
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