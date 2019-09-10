Аллахшукюр Пашазаде: Традиция дня Ашура все еще живет в Азербайджане (ФОТО)

10 сентября 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Традиция дня Ашура все еще жива в Азербайджане

Как сообщает во вторник Trend об этом сказал журналистам председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он сообщил, что сегодня самоистязание цепями, рассечение головы, кровопускание не приветствуются.

"Поэтому было решено организовать акцию по сдаче крови. Сдавая свою кровь мы помогаем больным. Это одобряется шариатом и религией", - отметил Пашазаде.

Он подчеркнул, что в большинстве мечетях Азербайджана продолжается акция по сдаче крови.

"Радует тот факт, что по примеру Азербайджана в соседних Иране и Турции эта традиция получила широкое распространение. Считаю, что это благое дело. Также приношу свои соболезнования в связи с гибелью павших за Родину шехидов", - сказал Аллахшукюр Пашазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Аллахшукюр Пашазаде: Традиция дня Ашура все еще живет в Азербайджане (ФОТО)
  • Аллахшукюр Пашазаде: Традиция дня Ашура все еще живет в Азербайджане (ФОТО)
  • Аллахшукюр Пашазаде: Традиция дня Ашура все еще живет в Азербайджане (ФОТО)
  • Аллахшукюр Пашазаде: Традиция дня Ашура все еще живет в Азербайджане (ФОТО)
  • Аллахшукюр Пашазаде: Традиция дня Ашура все еще живет в Азербайджане (ФОТО)
  • Аллахшукюр Пашазаде: Традиция дня Ашура все еще живет в Азербайджане (ФОТО)
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