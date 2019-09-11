Депутат: Переподготовка школьных психологов должна быть пересмотрена

11 сентября 2019 21:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вопрос переподготовки школьных психологов, а также учебники психологии, применяемые в программы обучения учителей по специальности должны быть пересмотрены

Об этом сказал председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, изучение психологии детей и нахождение этого вопроса в центре внимания педагогической деятельности стало жизненно необходимым.

"Зарождение современного информационного общество настолько ускорило процесс глобализации, что ребенок дошкольного возраста, у которого только формируется сознание собственного "я", испытывает серьёзную психологическую травму. Сегодня у каждого второго ребенка есть планшет или смартфон. Какую информацию они получают? Под чьим влиянием они больше находятся — родителей и учителей, или тех новых инфогрупп? Поэтому важно изучать психологию детей и держать этот вопрос в центре внимания", - сказал Бахтияр Алиев.

Он считает, что учитывая индивидуальные психологические особенности учеников или студентов, их адаптация к новой среде обучения и будущей жизненной деятельности, выявления и реализация их созидательного потенциала, создание здорового социально-психологического климата, развитие педагогических навыков требует нового и основательного построения социально-психологических услуг в образовании. Методическая и правовая база этой сферы должна укрепляться, а контроль усиливаться.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ГЭЦ стала доступна услуга психологической помощи
Общество 24 июня 18:30
Политика Президента Ильхама Алиева полностью отвечает национальным интересам Азербайджана - депутат
Политика 11 апреля 13:49
Подписанное Президентом Азербайджана распоряжение о помиловании – очень большой гуманный шаг в преддверии Новруза - депутат
Политика 16 марта 20:32
Вынужденные переселенцы довольны заботой Президента Ильхама Алиева о них - депутат
Политика 27 февраля 21:39
Ходжалинский геноцид – самое тяжкое преступление, совершенное против человечества - депутат
Политика 21 февраля 15:10
Целью стремительно развивающейся экономики Азербайджана является дальнейшее повышение социального благосостояния граждан - депутат
Политика 11 февраля 12:18
Лента новостей
США одобрили поставки Польше 32 самолетов F-35
США 21:47
В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
Другие страны 21:34
Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
Европа 21:28
Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
Иран 21:22
Трамп уволил Болтона после обсуждения идеи смягчения санкций против Ирана - СМИ
США 21:02
В Грузии сокращается нетоварный сектор
Финансы 20:48
ITFC предоставляет Узбекистану $500 млн торгового финансирования (Эксклюзив)
Бизнес 20:46
Грузия подписала соглашение с зарубежными компаниями в сфере экспорта вина
Финансы 20:39
Узбекистан расширяет биржевой экспорт с Россией
Бизнес 20:36