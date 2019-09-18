В Азербайджане могут увеличиться средства госбюджета на обязательное медстрахование

18 сентября 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Азербайджане ожидается существенное увеличение средств, выделяемых из госбюджета на обязательное медицинское страхование.

Об этом на заседании парламентского комитета по здравоохранению сказал глава комитета Ахлиман Амирасланов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что в этом году во время обсуждения проекта госбюджета повышенное внимание будет уделено вопросу выделения средств на обязательное медицинское страхование, так как государство взяло на себя большую часть финансового обеспечения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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