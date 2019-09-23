В Баку проходит конференция Международной ассоциации по оценке качества образования

БАКУ /Trend/ - С 22 по 27 сентября в Государственном экзаменационном центре проходит 45-я ежегодная конференция Международной ассоциации по оценке качества образования (IAEA), сообщает в понедельник Trend.

Нынешняя конференция посвящена теме «Оценивание и принятие решений: индивидуальные и институциональные пути решения».

Организатором международной конференции в Азербайджане является Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

С 1975 года IAEA ежегодно проводит такие конференции, и в прошлом году форум состоялся в Великобритании. ГЭЦ является членом IAEA, и систематически участвует в мероприятиях этой международной организации.

Азербайджан еще в 2007 году стал первой страной среди государств СНГ, который провел такую конференцию. Ежегодная конференция IAEA организуется в стране во второй раз.

В рамках IAEA-2019 предусмотрено участие свыше 300 представителей из 55 стран, включая Азербайджан. Наряду с зарубежными экспертами на конференции выступят более 20 местных специалистов по оцениванию.

Отметим, что официальная церемония открытия конференции состоялась сегодня в 09.00 в отеле Fairmont Baku.

Затем конференция продолжит работу по секциям в различных залах отеля.

Работа секций разделяется по сессиям.

Ежедневно сессии начинаются после выступлений основных докладчиков и продолжаются до 17.30.

Сессии охватят такие темы, как принятие решений, высшее образование, системы, стандарты, методы и стратегии оценивания, диагностическое оценивание, психологическое оценивание, оценивание класса, оценивание языка, проверка систем оценивания, реформы оценивания, подготовка и оценивание учителей, тесты в начальном образовании, валидность, гарантия качества тестов и другие направления. 27 сентября после завершения конференции состоятся практические тренинги (Post-Conference Workshops).

Напомним, что 22 сентября в рамках IAEA-2019 прошли практические тренинги (Pre-Conference Workshops).

Тренинги были посвящены таким темам, как «Организация тренингов для достижения устойчивого перехода в образовании и оценивании в соответствии с функциональной грамотностью XXI века», «Справедливо ли оценивание?», «Система оценивания организации RCEC по обеспечению качества экзаменов».

В этих тренингах приняли участие представителя организации оценивания CITO Нидерландов Нико Детера, а также Исабель Нисбет и Стюарта Д.Шоу из департамента оценивания Кэмбриджа, директора RCEC Арнольда Брауера и других ученых, исследователей, в том числе местных специалистов в этой области.

IAEA – глобальный форум для структур, проводящих оценивание в высших учебных заведениях и на рабочих местах. Члены ассоциации – учреждения образования, исследовательские центры и соответствующие государственные структуры, представляющие более 50 стран. Для повышения качества оценивания в образовании и развития международного сотрудничества в этой сфере IAEA ежегодно проводит международные конференции в одной из стран-участниц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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