В Баку уволены директора 10 школ

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году расторгнуты трудовые отношения с директорами 10 бакинских школ - №№ 93, 25, 29, 70, 107, 221, 260, 301, 194 и 116.

Об этом на конференции «Образование в Баку: успехи и задачи» сказал директор Управления образования по г. Баку Рашад Тагиев, сообщает во вторник Trend

По его словам, согласно поступившим в минобразования приказам, в 2018-2019 учебном году и до начала нового учебного года в школы №№ 97, 38, 175, 212, 144, 248, 28, 150, 169, 184, 219, 220, 235, 250, 306, 293, 327, 301, 75, 90, 107, 128, 307, 162, 29, 260, 221, 26, 123 были назначены новые директора, сменено место работы 13 директоров, продлены срочные трудовые договора 111 директоров школ.

В преддверии 2019-2020 учебного года с директорами школ №№ 1, 10, 14, 20, 27, 52, 96, 122, 130, 135, 157, 160, 203, 204, 217, 223, 229, 239, 256, 264, 267, 269, 271, 278, 322, 103 и 268, достигшими соответствующего возрастного ценза, были продлены срочные договора в рамках текущего учебного года.

Также до конца учебного года было принято решение о заключении срочных договоров по работе в учреждениях при Управлении с 995 из 1572 работников, достигших соответствующего возрастного ценза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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