Генпрокуратура: Али Керимли нанес телесные повреждения двум сотрудникам полиции

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала информацию, распространенную о том, что якобы сотрудники полиции нанесли телесные повреждения председателю партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли во время незаконной акции, проведенной в Баку 19 октября, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Бакинская городская прокуратура расследовала информацию, распространенную в ряде СМИ и соцсетях и в профиле самого председателя ПНФА Али Керимли о нанесении ему увечий сотрудниками полиции во время акции, и детали по оказанию сопротивления представителям власти во время пресечения действий, сопровождаемых грубым нарушением общественного порядка.

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