В Азербайджане пройдет очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу

28 октября 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начал регистрацию кандидатов по прохождению тестового экзамена, по административно-руководящим должностям (вид А) государственно службы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Тестовый экзамен по должностям групп АА, АВ и АС вида А пройдет 24 ноября2019 года.

Регистрация на экзамен продолжится до 16:00 22 ноября 2019 года.

Кандидаты, получившие образование за рубежом, а также лица, информации о высшем образовании которых нет в системе, должны обратиться в Центр (Баку, улица Микаила Мущфига, 1 М) или в региональные филиалы ГЭЦ.

Кандидатам, успешно прошедшим тестовый экзамен, выдается пятилетний сертификат, в соответствии с должностями по подгруппам. Кандидат может получить несколько сертификатов по соответствующим должностям государственной службы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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