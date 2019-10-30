ВОЗ об основной причине смертности в Азербайджане лиц старше 30 лет

БАКУ/Trend/ - Основной причиной смертности лиц старше 30 лет в Азербайджане являются неинфекционные болезни.

Об этом руководитель азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи сказала на семинаре «Первичные услуги здравоохранения и повышение потенциала в борьбе с неинфекционными заболеваниями», сообщает в среду Trend.

По ее словам, самым распространенным неинфекционным заболеванием в Азербайджане является гипертония (высокое кровяное давление).

Отметив, что гипертония приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, в частности, инсульту и инфаркту, Харманджи добавила, что следующими, также весьма распространенными заболеваниями в Азербайджане являются сахарный диабет, рак, хронические заболевания дыхательных путей. «Обычно неинфекционные заболевания комбинируются с генетическими, физиологическими и другими факторами, и являются продолжающимися длительное время хроническими заболеваниями. Употребление табака, гиподинамия, загрязнение воздуха, употребление спиртных напитков, нездоровый рацион питания - увеличивают численность людей, страдающих от неинфекционных болезней», - сказала руководитель представительства.

Харманджи добавила, что члены социально уязвимых групп болеют и умирают чаще, чем люди с высоким социальным статусом, потому как у них ограниченный доступ к медицинским услугам и более высокий риск подверженности к нездоровому рациону питания и употреблению таких вредных продуктов, как табак».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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