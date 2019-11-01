В БВШН прошел литературно-художественный вечер, посвященный 650-летию Насими (ФОТО)

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в этом году в нашей стране широко отмечается 650-летие великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. Также 2019 год объявлен в нашей стране “Годом Имадеддина Насими”.

Несколько дней назад по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в атриуме Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино в Москве состоялось открытие памятника поэту-мыслителю Имадеддину Насими.

Это событие стало предметом гордости для каждого азербайджанца.

В соответствии с распоряжением главы государства о проведении юбилея Имадеддина Насими Бакинская высшая школа нефти (БВШН) совместно с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств (АГУКИ) организовала литературно-художественный вечер, посвященный 650-летию Насими.

Выступая на церемонии открытия литературно-художественного вечера, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов отметил, что великий азербайджанский поэт и мыслитель Имадеддин Насими был мастером слова, обладавшим своим особым стилем в классической азербайджанской поэзии и внесшим исключительный вклад в ее развитие.

«Величие человека, свобода личности и идея любви занимают важное место в творчестве Насими. Его художественное наследие, обогащенное различными идеями, оказало сильное влияние на творчество азербайджанских поэтов, пришедших после него, и развитие художественно-общественной мысли ряда народов. Мы очень гордимся тем, что смогли в рамках «Года Имадеддина Насими» организовать мероприятие, посвященное юбилею этого великого азербайджанского поэта. Сегодня студенты и учителя Бакинской высшей школы нефти и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств исполнят газели и стихи гениального поэта Насими, а также композиции написанные на его газели», - сказал Э. Гасымов.

Ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор Джейран Махмудова в свою очередь рассказала участникам церемонии о мероприятиях, проводимых в университете в рамках «Года Имадеддина Насими».

«Азербайджанский государственный университет культуры и искусств провел конкурс художественного чтения "Hüsnü-cəmal, əqli kamal", посвященный поэту-мыслителю Имадеддину Насими. Кроме того, университет подготовил мугамную композицию на основе газелей поэта», - сказала Д. Махмудова.

Вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор филологических наук, академик Иса Хабиббейли отметил, что в мире нет второго деятеля искусства, который, подобно Насими, мог бы возвысить человека до уровня божественного существа.

Затем студенты и учителя Бакинской высшей школы нефти и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств исполнили перед зрителями газели Насими “Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmaram”,“Könlüm”, «Когда моя луна взойдет на небосклоне красоты», “Neylərəm”, «Святой дух», «Проливайте кровавые слезы, глаза», «В саду моей любви единственная роза», «Мир не стоит», “Eylədi” , “Etməgil” və “Hardasan”, “Cananı mənim sevdiyimi can bilir ancaq” və “Yanaram”, “Ayrılır” və “Ey Məsihadəm, niyə can vermədin cansızlara”, “İnsan dedilər”, “Qafil oyan”, “Simayi –Şəms”; песню “Söylədi yox, yox” из кинофильма «Насими», сочиненную Тофиком Гулиевым; композиции, состоящие из газелей Насими, включая композицию “Məndə sığar iki cahan”, написанную на основе мугама Шур.

Мероприятие завершилось показом видео-реквиема композиции “Sığmazam” Сами Юсифа.

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