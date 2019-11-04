В Центре Гейдара Алиева откроется выставка работ фотографа Якова Халипа (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 18 ноября откроется выставка под названием «Продолжатель авангарда: Азербайджанский дневник», состоящая из работ известного фотографа, классика советской фотографии Якова Халипа, сообщает в понедельник Trend.

Выставка, впервые проводимая в Баку, организуется совместно с московским Центром фотографии имени братьев Люмьер.

В экспозиции будет представлена коллекция из более 100 наиболее интересных фотографий автора, снятых в 1930-1960 гг.

На выставке, наряду с работами Якова Халипа, считающимися классикой советского фотоискусства, впервые будут демонстрироваться фотографии автора, снятые в Азербайджане.

В экспозиции будут представлены работы Якова Халипа, которые входят в «золотой фонд» советской фотографии, а также фотографии, работы для журналов и др., совместно снятые им с коллегой и учителем Александром Родченко.

На выставке будут продемонстрированы фоторепортажи Якова Халипа, связанные с экспедицией по спасению героев-папанинцев с арктической станции «Северный полюс-1», с Великой Отечественной войной, которую он прошел вместе с поэтом Константином Симоновым, а также связанные с послевоенным периодом в Советском Союзе и других странах.

На выставке в Центре Гейдара Алиева будут демонстрироваться и экспонаты из архива семьи Якова Халипа, различные документы, телеграммы фотографа, открытки 1930-х годов, редкие книги с фотографиями Якова Халипа, журналы, а также созданные фотографом тематические альбомы, книги, над которыми он работал и т.д.

Выставка продлится до 29 марта 2020 г.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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