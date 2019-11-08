При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)

8 ноября 2019 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева в спортивно-развлекательном парковом комплексе в Хатаинском районе прошло очередное мероприятие для детей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд.

В мероприятии, организованном накануне 9 ноября – Дня Государственного флага, приняли участие воспитанники различных детдомов и школ-интернатов города Баку.

Демонстрируя любовь к азербайджанскому флагу, дети и подростки рисовали рисунки цветными мелками на тему «Мой любимый флаг».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
  • При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку прошло очередное мероприятие для детей (ФОТО)
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