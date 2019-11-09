Кабмин утвердил новые правила в связи с Государственным гербом Азербайджана

9 ноября 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил правила производства и нанесения рельефного изображения Государственного герба.

Как сообщает в субботу Trend, согласно правилам, рельефное изображение Государственного герба, независимо от размеров, должно соответствовать цветным, бесцветным и схематичным изображениям, прилагаемым к «Описанию Государственного герба Азербайджана», утвержденному законом Конституции №1332-VKQ от второго ноября 2018.

Рельефное изображение Государственного герба изготавливается на основании заказа субъектов, имеющих право на его использование.

Требования к материалам, из которых сделаны рельефные изображения Государственного флага, установлены соответствующими государственными стандартами. Рельефное изображение Государственного герба может быть различного размера в зависимости от места нанесения и назначения.

При изготовлении Государственного герба с целью недопущения искажения обеспечивается соответствие красного цвета пламени цветовому коду Pantone Red 032C цветного каталога Pantonе, зеленого цвета веток дуба - цветовому коду Pantone 7729C, желтого цвета колосьев - цветовому коду Pantone 7548C, золотистого цвета ободков щита и звезды, заклепок щита и дубовых желудей - цветовому коду Pantone 111C.

Рельефное изображение Государственного герба наносится на стену позади председательствующего лица в зале заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, в зале заседания Верховного Меджлиса Нахчыванской АР и в залах заседания всех судов Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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