Тяжелая авария в России, погиб дальнобойщик из Азербайджана

11 ноября 2019 10:33 (UTC+04:00)

64-летний дальнобойщик из Азербайджана погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного в Камышинском районе Волгоградской области. Мужчину сбила легковушка.

- Авария произошла в 5:55 воскресенья, 10 ноября, - рассказали V1.RU в пресс-службе региональной полиции. - 21-летний водитель «Лады-Гранты» ехал по трассе Волгоград - Сызрань и сбил 64-летнего мужчину - он вышел из стоящего на дороге грузовика Volvo и начал переходить дорогу. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте, передает передает Trend.

Известно, что погибший работал водителем-дальнобойщиком в транспортной компании Азербайджана и возвращался домой из рейса, въехав в Россию со стороны Казахстана.

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