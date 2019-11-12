ГЭЦ Азербайджана изменил условия приема по одной из музыкальных специальностей

12 ноября 2019 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У абитуриентов, которые в 2020-2021 учебном году пожелают участвовать в экзаменах по способностям по специальности «инструментальное исполнение (исполнение на народных музыкальных инструментах — нагара)» должны будут иметь, как минимум, пятилетнее музыкальное образование, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Принято решение о проведении экзаменов по способностям по этому инструменту по предметам «специальность» и «теория музыки и сольфеджио».

Согласно этому решению абитуриенты должны пройти регистрацию по 23-й комиссии.

Абитуриенты, успешно сдавшие экзамены по способностям, получат право выбрать специальность в любом учебном заведении Баку, где есть преподавание этой дисциплины.

Программы экзаменов по специальностям, методические рекомендации для подготовки к экзаменам и другая информация будет предоставлена в журнале «Экзамены по специальным способностям», являющегося спецвыпуском журнала «Абитуриент».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане пройдут два пробных экзамена по приему на госслужбу
Общество 30 октября 09:59
В Азербайджане пройдет очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 28 октября 11:10
Экзаменационный центр Азербайджана проведет собеседования по приему на госслужбу
Общество 24 октября 15:14
В Азербайджане пройдет очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 23 октября 11:11
В Азербайджане пройдут тестовые экзамены для желающих работать в налоговых органах
Общество 21 октября 20:59
Экзаменационный центр Азербайджана проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 21 октября 11:42
Лента новостей
Куклы Фарах Алиевой представлены на Международной выставке Prague Doll 2019 (ФОТО)
Культура 19:31
Рост товарооборота между ОАЭ и Азербайджаном превысил 22%
Политика 19:30
Президент Ильхам Алиев подписал указ об изменении порядка расчета верхнего предела сводного бюджета согласно бюджетному правилу
Политика 19:13
Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 19:06
Мать четверых детей провела 18 часов под прицелом камер в Астаре (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 18:48
Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение более чем в два раза
Финансы 18:48
Азербайджанская компания разработает новые виды молочных продуктов
Бизнес 18:36
Рост кредитования в сфере животноводства в Казахстане составил почти 40%
Бизнес 18:36
В Азербайджане предложено снизить процент ипотеки
Общество 18:36