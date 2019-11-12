ГЭЦ Азербайджана изменил условия приема по одной из музыкальных специальностей

БАКУ /Trend/ - У абитуриентов, которые в 2020-2021 учебном году пожелают участвовать в экзаменах по способностям по специальности «инструментальное исполнение (исполнение на народных музыкальных инструментах — нагара)» должны будут иметь, как минимум, пятилетнее музыкальное образование, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Принято решение о проведении экзаменов по способностям по этому инструменту по предметам «специальность» и «теория музыки и сольфеджио».

Согласно этому решению абитуриенты должны пройти регистрацию по 23-й комиссии.

Абитуриенты, успешно сдавшие экзамены по способностям, получат право выбрать специальность в любом учебном заведении Баку, где есть преподавание этой дисциплины.

Программы экзаменов по специальностям, методические рекомендации для подготовки к экзаменам и другая информация будет предоставлена в журнале «Экзамены по специальным способностям», являющегося спецвыпуском журнала «Абитуриент».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.