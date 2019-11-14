В Азербайджане изменились правила приема в докторантуру

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана изменил "Правила создания докторантуры и приема в докторантуру".

Как сообщает в четверг Trend, в докторантуру по программе доктора философии принимаются граждане Азербайджана, получившие высшее образование по степени магистратуры или по приравниваемой к ней степени (врач-специалист в медицинском образовании). Желающие поступить в докторантуру сдают вступительные экзамены по иностранному языку (кроме русского, выбор должен соответствовать специальности), философии и по специальности, в объеме действующей программы для степени магистратуры высшего образования. Кандидаты, не принявшие участие в экзаменах по иностранному языку, не допускаются к экзаменам по философии, а не принявшие участие в экзаменах по философии – к экзаменам по специальности.

Экзамен по иностранному языку проводится Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ). Содержание, время и порядок оценивания результатов экзамена и проходной балл определяется Центром, с согласования с НАНА и министерством образования. Лица, обладающие международными сертификатами по знанию языка (IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, DALF), освобождаются от экзамена.

Экзамены по философии проводятся в соответствующих вузах, научных заведениях и организациях. Результат экзамена оценивается как «удовлетворительный» и «неудовлетворительный». Содержание (программа) экзамена совместно определяется НАНА и министерством образования.

Приемный экзамен по специальности осуществляется комиссией, созданной руководителем высшего учебного, научного заведения и организаций, в которых действует докторантура. В составе комиссии должны быть представлены как минимум два доктора наук или профессор по соответствующей специальности.

Решение о результате экзамена принимается комиссией. Информация о данном решении отправляется на адрес или электронную почту кандидата, указанные в заявлении лица. В течение трех рабочих дней после получения информации о решении, кандидат может подать апелляцию на данное решение. Руководитель заведения должен в течение пяти рабочих дней рассмотреть и вынести обоснованное решение по апелляции.

Правом получить ученую степень «Доктор философии», путем защиты диссертации, обладают научные и научно-педагогические кадры, получившие высшее образование по степени магистратуры или по приравниваемой к ней степени (врач-специалист в медицинском образовании), а также имеющие определенные достижения в соответствующей сфере исследований и работающие в вузах, научных заведениях и организациях. Правом получить ученую степень «Доктор наук» обладают кандидаты имеющие ученую степень «Доктор философии» и работающие в вузах, научных заведениях и организациях.

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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