Директор Института географии : В Баку значительно увеличилось число волн теплого воздуха

БАКУ /Trend/ - На фоне климатических изменений, в Баку значительно увеличилось число волн теплого воздуха, а волн холодного воздуха стало немного меньше.

Об этом во вторник сказал Trend директор Института Географии, академик Рамиз Мамедов.

По его словам, в 1961-1990 годы, то есть 30 лет базового периода, в Баку было зарегистрировано всего две волны теплого воздуха и их продолжительность не превышала шести дней. В последующие 25 лет зарегистрировано 17 таких волн, 14 из них за последние 14 лет. Что касается волн холодного воздуха, то в 1971-1990 годах их количество составило 58, а за последние два десятилетия – 51.

«Современные климатические изменения также повлияли на увеличение продолжительности волн», - сказал Мамедов.

Он отметил, что если за базовый период продолжительность волн теплого воздуха в Баку составляла максимум шесть дней, то в 1991-2005 годы средняя продолжительность достигла 7,3 дня, а максимальная продолжительность - 24 дней в 2010 году.

Академик сообщил, что в отличие от волн теплого воздуха, волны холодного воздуха неравномерно распределены по годам.

«Анализ этих двух периодов показывает, что в средних показателях нет статистически значимых изменений. Несмотря на то, что в 2008 и 2012 годах наблюдались аномальные холода, по продолжительности и жестокости, зимы 1969 и 1972 годов были еще более лютыми», - подчеркнул Рамиз Мамедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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