Коварные осложнения простого герпеса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Простой герпес - одно из наиболее распространенных заболеваний герпетической инфекции, возбудителем которого является вирус простого герпеса (ВПГ). Возбудитель герпеса относится к тем вирусам, которые единожды внедрившись в организм, остаются в нем навсегда. Источником ВПГ является больной или вирусоноситель (внешних проявлений болезни нет, но вирус выделяется со слюной, мочой, отделяемым органов мочеполовой системы). Вирус передается контактным, воздушно-капельным путями, при переливании крови и пересадке органов. Во время беременности инфицирование плода может происходить трансплацентарным путем (через плаценту) и во время родов.

Классический симптом у герпеса один: высыпка пузырьков на коже и слизистых. Пузырьки появляются небольшими сконцентрированными группами. У болезни есть также признаки-предвестники: зуд, ощущение жжения, легкие покалывания вокруг рта или половых органов. Но на них практически никто не обращает внимание, хотя на этом этапе лечение может дать максимальный эффект. Далее болезнь начинает проявляться развитием воспалительного процесса. Появляется небольшая припухлость, которая достаточно стремительно разрастается. Припухлость превращается в волдыри с прозрачным жидким содержимым. Они лопаются и жидкость, в которой миллионы вирусных частиц, вытекает наружу. На месте волдырей образуются язвы. Язвы подсыхают и превращаются в струпья, которые могут кровоточить и сильно болеть.

Осложнения ВПГ. У людей с ослабленной иммунной системой ВПГ-инфекции могут приводить к росту и развитию язв, которые заживают неделями. Инфекция может прогрессировать внутри организма, переходя на пищевод, легкие, головной мозг, ткани, покрывающие головной и спинной мозг (мозговые оболочки), или на толстую кишку. Язвы в пищеводе могут вызывать болезненные ощущения во время глотания, а инфекция в легких может привести к пневмонии с кашлем и одышкой. ВПГ также может поразить роговицу глаз, что вызывает значительную потерю зрения. У детей и взрослых с заболеванием кожи, называемым атопическая экзема, из-за вируса ВПГ может развиться смертельно опасное заражение участка кожи, пораженного экземой (герпетическая экзема). Редко во время беременности вирус ВПГ передается от матери к ребенку (так называемый неонатальный герпес). Дети тяжело переносят заражение ВПГ. У новорожденных может быть общее заражение, поражение мозга или кожи. При отсутствии лечения умирают около 85 % с генерализованным заболеванием и около половины с инфекцией головного мозга.

Меры борьбы с ВПГ. На данный момент не существует препаратов, способных уничтожить ВПГ. Однако противовирусные препараты, такие, как ацикловир, валацикловир или фамцикловир, могут уменьшить ощущение дискомфорта и помочь справиться с симптомами. Лечение наиболее эффективно, если начинается рано, обычно в первые несколько часов после начала проявления симптомов — лучше всего при возникновении ощущения покалывания либо дискомфорта, до возникновения волдырей. В связи с тем, что большинство людей на планете – носители вируса герпеса, главной задачей профилактики заболевания является – не предупреждение заражения, а предупреждение развития заболевания. С этим заданием справляется сильная иммунная система. Чтобы поддерживать ее в таком состоянии, нужно придерживаться нескольких простых правил: отказаться от вредных привычек, полноценно питаться, чередовать нагрузки и отдых в разумных пропорциях, избегать стрессов, перегрева и переохлаждения.

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