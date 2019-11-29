В Гобустане будет создан большой комплекс на территории грязевых вулканов

Баку/Trend/ - Со следующего года планируется создание большого комплекса на территории одного из грязевых вулканов в Гобустанском районе.

Об этом заявил Trend глава аппарата Государственного агентства по туризму Канан Гасымов на Азербайджанском туристическом саммите.

По его словам, в рамках данного начинания уже завершены проектные работы.

Глава аппарата добавил, что сегодня на территории грязевых вулканов сложилась неблагоприятная ситуация: "Процесс скоординирован спонтанно. Для устранения проблем было необходимо построить подобный комплекс. Он позволит туристам, посетившим Азербайджан, получить подробную информацию о грязевых вулканах. В комплексе будут организованы различные услуги для туристов".

(Автор:Ильхама Исабалаева. Текст:Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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