В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)

30 ноября 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку вводятся в эксплуатацию новые автобусы, закупленные по распоряжению главы государства. Цель - довести уровень услуг в сфере общественного транспорта в столице до мировых стандартов с точки зрения безопасности и качества.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, первая партия 12-метровых автобусов марки BMC Procity, отличающихся безопасностью, удобством, соответствием экологическому стандарту Евро 6, с сегодняшнего дня будет передана в пользование пассажирам на автобусном маршруте № 125. В связи с этим изменена схема движения маршрута. Отныне, движение автобусов будет организовано по маршруту - станция метро 28 Мая – поселок Локбатан, тем самым будет обеспечено непосредственное маршрутное сообщение с городским центром поселка с населением свыше 123 тысячи человек. Оплата проезда будет осуществляться в безналичном виде.

В связи с новшеством на автобусном маршруте в поселке проведено мероприятие, совместно организованное БТА и Общественным объединением İDEA. В рамках мероприятия новые автобусы представлены жителям поселка. Также для учеников школы-интерната № 9 для детей с ограниченными возможностями организован ознакомительный тур в Центр заботы о животных IDEA. Для детей также проведен тренинг в связи с правилами дорожного движения и поведения в общественном транспорте.

С учетом изменений в автобусном маршруте № 125, БТА просит граждан пользоваться в этом направлении общественным транспортом, так как из-за оползня, произошедшего несколько дней назад на территории Бибиэйбат – 20-й участок – Байыл, несколько затруднено движение автомобилей. Пользуясь не личным, а именно общественным транспортом, граждане способствуют повышению интенсивности движения на вышеуказанной дороге, говорится в сообщении Агентства.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
  • В столице Азербайджана началось обновление автобусного парка по европейскому стандарту (ФОТО)
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