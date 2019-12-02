БТА предупреждает водителей в связи со шквальным ветром

2 декабря 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) предупреждает водителей в связи со шквальным ветром в столице, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Агентство сообщает, что все участники дорожного движения должны быть осторожны в связи с ветреной погодой.

«Просьба к пассажирам, находящимся на автобусных остановках, быть внимательными, не садиться и не сходить в транспортные средства в непредусмотренных для этого местах. Советуем водителям во время движения соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. В связи с погодными условиями усилен контроль на дорогах столицы и за инфраструктурой общественного транспорта. В случае необходимости просьба звонить на горячую линию «114», - сообщили в БТА.

Напомним, что ранее Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов оповещал о том, что второго декабря в Баку будет дуть сильный северо-западный ветер, температура снизится на 3-5 градусов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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