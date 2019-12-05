Объединение выходных и праздничных дней сделает непрерывным отдых граждан Азербайджана

5 декабря 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана прокомментировал перенос выходных дней в конце декабря, сообщает в четверг Trend.

Как говорится в сообщении, в соответствии с данным решением, граждане будут отдыхать 31 декабря и 1 - 6 января 2020 года: «28 и 29 декабря будут рабочими днями. Объединение выходных и праздничных дней сделает непрерывным отдых граждан. Объявление решения о перенесении выходных дней за месяц позволит удобно спланировать отдых тем, кто намеревается предпринять поездки в праздничные дни».

Кроме того, в 2020 году, во время праздника Новруз нерабочими будут пять дней - 20 - 24 марта, 24 и 25 мая также объявлены нерабочими днями в связи с праздником Рамазан, а 31 июля и 1 августа - в связи с праздником Гурбан байрамы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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