Эти правила должны соблюдаться на рабочем месте - Агентство

9 декабря 2019 02:05 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Рабочая зона должна быть обеспечена надлежащей вентиляцией. Эти вентиляционные системы должны устранять туман, запах, дым и испарения, поддерживать температуру, предотвращать попадание пыли, загрязнений и вредителей.

Как передает Trend со ссылкой на исследования проведенные Агентством пищевой безопасности, важно регулярно очищать или заменять элементы вентиляционных устройств (фильтры и другие детали).

Предприятия должны быть освещены естественным или искусственным освещением, а искусственное освещение должно быть защищено специальным защитным оборудованием. Интенсивность и цвет используемого света не должны отрицательно влиять на производство и свойства продуктов питания, при этом адекватно освещая рабочее место.

Рабочее место также должно быть обеспечено постоянной горячей и холодной питьевой водой и должно соответствовать стандарту «питьевой воды» для парового нагрева и ледяного охлаждения пищевых продуктов. Промывка использованных резервуаров для воды также имеет важное значение.

Места, где производятся или обрабатываются продукты питания (за исключением офисов и т. д.), должны быть оборудованы таким образом, чтобы соответствовать гигиеническим требованиям. Как таковые, напольные покрытия должны быть прочными, долговечными, водонепроницаемыми, не скользкими, легко очищаемыми и дезинфицируемыми. Покрытия также должны быть прочными и моющимися. В производственной зоне должен быть канал для сточных вод соответствующего размера, каналы должны быть безопасными, чистыми и дезинфицируемыми от распространения запахов и возврата отходов.

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