В Азербайджане 338 школ на русском языке — замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодняшний день действует 338 школ на русском языке. Об этом на 18-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией сказал заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, передает в понедельник Trend с мероприятия.

Помимо этого, как отметил Гурбанов, более чем в трех тысячах азербайджанских школ проходят курсы обучения русскому языку в качестве иностранного языка, что составляет примерно 70 процентов от общего количества школ в Азербайджане.

По имеющимся данным, сказал замминистра, курсы русского языка как иностранного проходит более 130 тысяч учащихся страны.

Также Гурбанов отметил, что в высших учебных заведениях Азербайджана более 70 процентов специальностей преподаются на русском языке: "Мы проводим международные Олимпиады по русскому языку, территория охвата которых расширяется с каждым годом. В них постоянно участвуют более 3500 учеников из 650 школ. Мы придаем большое значение русскому языку в Азербайджане"

Отметив роль России в образовании азербайджанских учеников, замминистра сообщил, что каждый год выделяется 210 мест для обучения студентов из Азербайджана в ведущих российский вузах за счёт бюджета России. Также благодаря ассоциации росссийско-азербайджанских университетов обсуждается применение двойных дипломов между странами.

"В этом плане дорожная карта образования граждан Азербайджана на 2020-2022 гг, составленная в рамках сотрудничества с Россией, имеет огромное значение для нашего с вами будущего" - подытожил Гурбанов.

Напомним, сегодня в бакинском бизнес-центре проходит 18-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, в котором участвуют заместители глав всех министерств Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы, министр экономического развития России Максим Орешкин и другие высокопоставленные лица.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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