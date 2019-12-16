Впервые открываются регулярные автобусные маршруты в село Джоджуг Марджанлы

16 декабря 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Впервые открываются регулярные автобусные маршруты в освобожденное от армянской оккупации село Джоджуг Марджанлы.

Об этом сказала в понедельник Trend глава пресс-службы Госагенства автомобильного транспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова.

По ее словам, с 17 декабря в Джоджуг Марджанлы начнут отправляться автобусы из Гянджи, Сумгайыта и Мингячевира: «Первый рейс запланирован на 17 декабря. Автобус выйдет из Гянджи в 10:30. Маршрут проляжет через Евлах, Агджабеди, Бейлаган, Горадиз».

Аллахъярова добавила, что автобусы рейса Мингячевир-Джоджуг-Марджанлы будут отходить в 09:00, остановки будут в Евлахе, Барде, Агджабеди, Бейлагане, Физули. Из Сумгайыта автобусы будут отправляться в Джоджуг Мардджанлы в 08:30. Маршрут будет проходить через Гаджигабул, Сабирабад, Саатлы, Имишли, Бахрамтепе, Дашбурун, Ахмедбейли, Горадиз.

Протяженность маршрута Гянджа-Джоджуг Марджанлы - 268 км, Мингячевир-Джоджуг-Марджанлы – 247 км, Сумгайыт-Джоджуг-Марджанлы – 363 км.

Отметим, что в селе Джоджуг Марджанлы живут 508 человек.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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