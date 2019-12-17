В Азербайджане откроется центр социальной адаптации для бывших заключенных

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в эксплуатацию будет сдан Центр социальной адаптации, который строится в Гобустанском районе для бывших заключенных, отбывших наказание в пенитенциарных учреждениях.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на мероприятии, проведенном на тему «Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг: достижения и перспективы», сообщает во вторник Trend.

По поручениям главы государства, в последние годы был создан ряд учреждений социальных услуг, действующих по различным направлениям, а также создано Социальное учреждение «Дом воспитанника» для воспитанников государственных детских учреждений, являющегося одним из социальных проектов Фонда Гейдара Алиева: «На основании социальных заказов Минтруда число центров социальных услуг для детей и других лиц выросло в 3,5 раза».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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