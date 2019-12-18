Численность населения Азербайджана увеличилась более чем на 71 тыс. человек

БАКУ/Trend/ - С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 71 688 человек или на 0,7 процента, достигнув 10 053 145 человек по состоянию на первое ноября 2019 года, сообщает в среду Trend.

52,8 процента населения составляют жители городов, 47,2 процента – жители сел.

49,9 процента составляют мужчины, 50,1 процентов - женщины.

Численность населения на один квадратный километр составила 116 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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