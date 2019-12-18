В Баку и на Абшероне откроются зимние ярмарки

18 декабря 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом с 21 декабря в Баку и на Абшероне начнут работать зимние ярмарки.

Об этом сказала журналистам председатель правления ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» при министерстве сельского хозяйства Лейла Мамедова, сообщает в среду Trend.

По ее словам, десятидневные ярмарки будут организованы в Ясамальском, Бинагадинском, Наримановском, Сураханском и Абшеронском районах: «Наряду с продажей сельскохозяйственной продукции, здесь запланирована также организация шоу-программ».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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