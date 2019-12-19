Агентство пищевой безопасности Азербайджана о пользе и вреде пальмового масла

БАКУ /Trend/ - Пальмовое масло - один из наиболее используемых в мире продуктов широкого потребления, который получают из плодов масличной пальмы, растущей в Западной Африке, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности (АПБ).

Один вид этого масла делают из мясистой части плодов (пальмовое масло), другую – из семян и косточек (пальмоядровое масло). Пальмовое масло, получаемое из мясистой части плодов, составляет 55% всего производства этого продукта. Из-за высокого соотношения насыщенных жирных кислот (50%) пальмовое масло затвердевает при комнатной температуре. Оно обладает относительно высокой точкой плавления, и имеет множество сфер применения в пищевой промышленности, даже в жарком климате. Пальмовое масло содержит антиоксиданты, однако они теряются в процессе очистки. Кроме этого пальмовое масло богато каротином (витамин А) и витамином Е.

Плоды масличной пальмы, не разрушаются при обработке, легко отделяются от плодоножек, богаты жирами.

Еще в глубокой древности это масло использовалось для мумификации покойников в Египте. Впоследствии оно распространилось по Западной и Центральной Африке. Благодаря своим физическим и химическим свойствам, доступности, низкой стоимости и нейтральному вкусу пальмовое масло в пищевой промышленности распространено и сегодня.

Пальмовое масло положительно влияет на защиту функций мозга и повышение уровня витамина А в организме.

Также популярные сегодня транс-жирные кислоты, в отличие от пальмового масла, не только повышают уровни LDL - «плохого» холестерина и триглицеридов, но также снижают уровень HDL - «хорошего» холестерина. Большинство транс жирных кислот получают искусственно, путем гидрирования. Тот факт, что оно является многослойным и особенно «трансжирным», делает пальмовое масло заменой твердых жиров или других, частично гидрогенизированных масел, получаемых из внутренних органов животных.

Источником спора по поводу пальмового масла являются исследования Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) 2016 года по растительным маслам.

Их результаты говорят о том, что существует два типа веществ (3-MCPD, глицериновые жирные кислоты), которые могут быть опасными для жизни и здоровья человека, если их принимать в суточных количествах в составе рафинированных масел всех типов.

Агентство провело оценку риска, установив ежедневные нормы потребления для этих продуктов.

В исследовании, охватившем все виды растительных масел, и даются рекомендации по суточной норме определенных веществ, которые вырабатываются в процессе производства.

После того, как результаты исследования были выявлены, пальмовое масло было неправильно истолковано, и искажено в СМИ, и у людей сформировались необоснованные мысли и взгляды на продукт.

Следует отметить, что ежедневное потребление пальмового масла не считается опасным для организма.

Ряд исследований на животных показал, что переработанное пальмовое масло может вызывать атеросклеротические изменения из-за его антиоксидантных свойств. Хотя развитие атеросклеротических бляшек и других симптомов заболеваний сердца в течение шести месяцев появилось у мышей после 10-тикратного нагревания пальмового масла. Эти симптомы не встречались после кормления мышей свежим пальмовым маслом.

По мнению экспертов Гарвардского университета, пальмовое масло лучше шортенингов (масел, используемых для жарки), в составе которых содержится больше транс-жирных кислот, и является более правильным выбором в сравнении со сливочным маслом. Однако, несмотря на это предпочтительнее оливковое, кукурузное, подсолнечное и рапсовое масло.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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