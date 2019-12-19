Кабмин определил список продукции, попадающей под аграрное страхование

19 декабря 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Кабинете министров было подписано решение о продукции, подпадающей под действие аграрного страхования.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана, в июне 2019 года был принят закон по аграрному страхованию. А в августе 2019 года, Указом Президента Ильхама Алиева был создан Фонд аграрного страхования.

В госбюджет Фонда аграрного страхования на 2020 год выделено пять миллионов манатов, также было принято решение осуществить эту работу поэтапно, так как опыт страны по расчету тарифов в сфере аграрного страхования и оценка страховых рисков и убытков не находятся на должном уровне.

В сфере растениеводства, на начальном этапе, в целях усиления продовольственной безопасности, снижения зависимости промышленности растительных масел от источников импорта сырья, будут застрахованы - пшеница, ячмень, кукуруза, картофель, для поддержки развития сахарной свеклы в стране - сахарная свекла. С целью замены импорта и усиления экспортного потенциала будут застрахованы - апельсин, лимон, мандарин, чай, табак, крапива, виноград, фундук и хлопок.

В области животноводства, с целью повышения производительности и производственных показателей - молочные коровы и буйволы возрастом до семи лет.

По продукции, выращенной в воде, на начальном этапе - с целью стимулирования развития аквакультуры, увеличения удельного веса местного производства в обеспечении рыбной продукцией, будет обеспечено страхование рыб.

В страховании данной продукции примет участие и аграрный страховой фонд, который возьмет на себя 50 процентов рисков. Совместное страхование вышеуказанной продукции аграрным страховым фондом и частными страховыми компаниями снизит инвестиционные риски и усилит безопасность фермерских хозяйств, обеспечит условия для расширения производства.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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