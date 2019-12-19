В XII классах бакинских школ обучается 182 человека

19 декабря 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ведении Управления образования по городу Баку функционируют 309 общеобразовательных школ, три специальные общие средние школы и семь очно-заочных вечерних школ, всего 319 школ и пять центров детско-юношеского развития, сообщает в четверг Trend со ссылкой на управление.

В общеобразовательных учреждениях обучением 441 077 учащихся занимаются 27 192 учителя.

В 2019-2020 учебном году в I классах общеобразовательных школ обучаются 45 637 человек, в IX классах - 30 945, в XI классах - 19 521, в XII классах (полная средняя очно-заочная школа и заочные классы) – 182 человека.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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