Какой вид транспорта наиболее популярен в Азербайджане?

19 декабря 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За январь-ноябрь 2019 года в Азербайджане перевезено 1,856 миллиарда пассажиров, что больше аналогичного показателя прошлого года на 2,5 процента.

Как сообщает в четверг Trend, около 88 процентов пассажиров пользовались автомобильным транспортом, 11,5 процента - метро, остальная часть - другими транспортными средствами.

За отчетный период железнодорожным транспортом перевезено 3,7 миллиона пассажиров, что выше аналогичного прошлогоднего показателя на 48,2 процента.

За 11 месяцев 2019 года морским транспортом воспользовались 19,6 тысячи человек или на 35,2 процента больше чем в 2018 году.

Автомобильным транспортом, который занимает наибольшую долю в пассажиро-перевозках, воспользовались 1,636 миллиарда человек, что на 2,4 процента больше чем в прошлом году.

Автобусами воспользовались 95,9 процента пассажиров, а такси - 4,1 процента.

Число пассажиров, пользовавшихся услугами метро, увеличилось на 2,0 процента и составило 213,9 миллиона человек.

Воздушным транспортом перевезено 2,503 миллиона пассажиров или на 12,1 процента больше чем в прошлом году. На долю государственного сектора пришлось 99,9 процента авиаперевозок, а на долю частного - соответственно 0,1 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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