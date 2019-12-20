Трансплантология в Турции: новая жизнь с новым органом

Уровень трансплантологии в Турции является одним из самых высоких в мире. По данным Министерства здравоохранения Турции, ежегодно в этой стране проводится более 5000 операций по пересадке органов - больше, чем где бы то ни было в Европе. 75% процентов органов поступают от живых доноров. Турция входит в число первых трех стран мира по трансплантации живых органов благодаря продвинутой медицинской инфраструктуре и обширному опыту работы.

Среди лидеров по количеству операций - трансплантация печени, почек, костного мозга как у взрослых, так и у детей.

Число доноров органов в Турции превышает 500 000 благодаря ежегодным кампаниям по повышению осведомленности, которые проводятся во время Национальной Недели Донорства Органов.

Каждый кандидат-донор, будь то отечественный или иностранный, проходит строгий медицинский и этический контроль.

Обычно иностранные пациенты должны приезжать со своими родственными донорами - 4-й степени родства, но есть исключения. Например, если пациент, которому требуется пересадка костного мозга, не может найти подходящего донора дома, он может воспользоваться услугами Национального Банка Доноров Турции.

Иностранные пациенты, которые нуждаются в пересадке сетчатки, также могут воспользоваться услугами банка доноров.

Операции по пересадке органов проводятся в Турции по новейшим протоколам с использованием высокотехнологичного операционного оборудования. Это позволяет турецким трансплантологам оперировать даже очень маленьких детей весом от 4 до 6 кг.

Среди достижений современной трансплантологии - широкое применение лапароскопической и роботизированной хирургии. Например, турецкие хирурги используют роботизированную хирургию для трансплантации почки. Робототехника легко достигает мест, куда трудно добраться руками. Это помогает избежать больших разрезов и значительно сокращает послеоперационный период в стационаре.

Трансплантация стволовых клеток является еще одной быстро растущей областью в Турции. Терапия стволовыми клетками показала хорошие результаты при серьезных заболеваниях, таких как церебральный паралич, травмы спинного мозга, цирроз и некоторые аутоиммунные заболевания. Иными словами, стволовые клетки помогают там, где традиционная медицина бессильна. Они используются для замены функциональных клеток, которые погибли в результате травмы или болезни. Для большинства пациентов это единственный шанс, если не для полного выздоровления, то хотя бы для улучшения качества жизни.

В целом, здравоохранение в Турции развивается очень быстро, правительство финансирует подготовку врачей за границей и закупку современного оборудования. За последние 20 лет общий объем инвестиций в эту область достиг 30 миллиардов долларов США.

В 2005 году была создана Турецкая Ассоциация Медицинского Туризма (THTC) с целью развития международного медицинского туризма и оказания помощи иностранным пациентам. Сегодня THTC является крупнейшей ассоциацией здравоохранения не только в Турции, но и в мире, и насчитывает 375 членов, в том числе больницы и клиники, термальные и реабилитационные центры, отели, медицинские центры, а также сеть из 167 представительств в 92 странах мира.

Благодаря развитой инфраструктуре и уникальному соотношению стоимости и качества медицинских услуг, ежегодно около 1 миллиона человек со всего мира приезжают в Турцию, чтобы пройти диагностику и лечение. И это неудивительно, ведь сегодня Турция находится на одном уровне с ведущими европейскими и мировыми странами во всех областях медицины. Многие турецкие врачи проходили стажировки и интернатуру в Германии, других европейских странах и США. В то же время стоимость медицинских услуг в Турции гораздо доступнее, чем в Западной Европе, Америке или Израиле.

Лучшие турецкие клиники сертифицированы в соответствии с самыми высокими международными стандартами качества для оказания медицинских услуг пациентам - JCI и TEMOS International.

“Турция сегодня представляет отличные возможности для здравоохранения. Ежедневно мы получаем запросы на лечение и реабилитацию из 165 стран, в основном это сложные случаи в области онкологии, трансплантологии, нейрохирургии, ортопедии, кардиологии среди взрослых и детей.”, – сообщил Эмин Чакмак, Председатель Турецкой Ассоциации Медицинского Туризма (ТНТС).

Помимо оказания помощи в выборе клиники, Турецкая Ассоциация Медицинского Туризма предоставляет иностранным пациентам дополнительные преимущества, такие как бесплатный трансфер из аэропорта, скидки на проживание в отеле в Турции, предоставление бесплатного переводчика и многое другое.

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