В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)

21 декабря 2019 13:23 (UTC+04:00)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялся Общеуниверситетский семинар на тему «О проблемах волновой турбулентности в анизотропной космической плазме», организованный вузом совместно с Шамахинской астрофизической обсерваторией (ШАО) НАНА.

На семинаре ректор БГУ Эльчин Бабаев коснулся важности общеуниверситетских семинаров, проведение которых уже стало традицией, и проинформировал участников о теме доклада.

Проректор по науке и инновациям, профессор Айдын Кязимзаде отметил расширение связей между БГУ и ШАО. Он также напомнил, что в ШАО действует филиал кафедры астрофизики БГУ, подчеркнул, что исследователи обеих структур проводят совместные научные изыскания.

Затем заслушан доклад директора ШАО, члена-корреспондента НАНА Намика Джалилова. Он дал исчерпывающий обзор важности изучения характеристик солнечного ветра для понимания глобальной структуры гелиосферы, проблем, возникающих при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли. Намик Джалилов упомянул некоторые проблемы в решении уравнений переноса магнитной гидродинамики для анизотропного солнечного ветра.

Директора ШАО также сообщил о результатах исследований по неустойчивости плазмы, которая играет важную роль в энергетическом балансе солнечной короны.

В заключение состоялись дискуссии по докладу и даны ответы на вопросы.

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  • В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)
  • В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)
  • В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)
  • В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)
  • В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)
  • В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)
  • В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)
  • В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)
  • В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)
  • В БГУ ученые обсуждали проблемы космической плазмы (ФОТО)
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