Пассажиров вынужденно севшего в Баку самолета отправили в Москву другим авиалайнером

21 декабря 2019 22:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air совершившего вынужденную посадку в Баку отправлены в субботу в Москву другим авиалайнером, сказали в субботу Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"В 21:04 по местному времени самолет вылетел из Баку в Москву", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что самолет российской авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Гоа-Москва, запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев по техническим причинам. В 11:05 по бакинскому времени он успешно приземлился. Пассажиры авиалайнера несколько часов провели в бакинском аэропорту.

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