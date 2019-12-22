Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

22 декабря 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В некоторых местах ночью и утром ожидается туман. Северо-западный ветер 3-8 м/с к полудню станет умеренным.

Температура воздуха ночью - 6-8, днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 80-90, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, в некоторых восточных районах осадки.

Западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью - 1-6, днем - 10-15, в горах ночью - от -2 до 3, днем 7-12 градусов тепла.

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