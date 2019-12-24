Минобразования о новогодних каникулах в Азербайджане

24 декабря 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов рассказал - какие дни будут выходными в средних школах накануне новогодних праздников.

Как сообщает во вторник Trend, Байрамов сообщил журналистам, что для обеспечения непрерывной последовательности новогодних выходных Кабинет министров объявил субботу и воскресенье этой недели рабочими днями. А с 31 декабря по шестое января объявлены нерабочими днями.

По словам министра, в общеобразовательных заведениях обучение будет организовано согласно решению Кабмина.

Напомним, что второго декабря Кабинет министров принял постановление об определении рабочих и нерабочих дней в связи с новогодними праздниками.

Согласно документу, с целью обеспечения непрерывности выходных, 28 и 29 декабря 2019 года определены как рабочие дни, а третье и шестого января 2020 года - как нерабочие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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