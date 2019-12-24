В Национальной арене гимнастики представлено грандиозное новогодне шоу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новый год – праздник, который с нетерпением ждут все - и дети, и взрослые. С этой волшебной порой связаны новые надежды, новые мечты. Это время, когда каждый из нас мечтает, верит и надеется, что нет ничего невозможного. Новый год несет добро, и открывает дверь в сказочный мир. Совершить предновогоднее путешествие в невероятно удивительный, волшебный и чарующий мир пригласила Федерация гимнастики Азербайджана, представив зрителям захватывающее масштабное новогоднее шоу "Tarik Gimmaster və dostlarının sehrli sərgüzəştləri" ("Волшебные приключения Тарика Гиммастера и его друзей"). Шоу было представлено в Национальной арене гимнастики в Баку, сообщает во вторник Trend.

"Волшебные приключения Тарика Гиммастера и его друзей" – это яркое, захватывающее новогоднее представление, в которое включены сложные акробатические и гимнастические номера, великолепное музыкальное сопровождение и увлекательный сюжет. Шоу поставлено по мотивам серии романов о Гарри Поттере.

Новый год невозможно представить без любимых сказочных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки. Поприветствовав зрителей, они поздравили всех с Днем солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря, и наступающим Новым годом.

Перед представлением было отмечено, что 24 декабря - день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Было подчеркнуто что, азербайджанские гимнасты всегда ощущают заботу и внимание со стороны главы государства.

Праздничный вечер начался с выступления детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются гимнастикой в спортивном клубе "Оджаг Спорт". Исполненная ими зажигательная гимнастическая композиция была встречена бурными аплодисментами.

Далее было представлено новогоднее шоу. Зрители Национальной арены гимнастики стали свидетелями гимнастического представления невероятной красоты с интригующим сюжетом. Сложные гимнастические трюки, насыщенная сюжетная линия, использование современного светового оборудования, видеосопровождение, динамичная музыка, яркие сценические костюмы создавали фантастический эффект восприятия.

Зрители - и дети, и родители вместе с героями шоу отправились навстречу увлекательным приключениям в волшебный мир гимнастики. По сюжету жизнь главного героя представления Тарика Гиммастера резко меняется, когда он оказывается в Магической арене гимнастики, где ему нужно освоить приемы волшебства и чудеса ловкости. Здесь Тарик обретает верных друзей - Гамиду и Рауфа. Вместе они отправляются в невероятный, волшебный путь в спортивном мире, познают секреты магии. На этом пути их ожидают захватывающие приключения, веселые уроки волшебства в различных видах гимнастики. Но, главное, они поймут, что самая сильная магия в спорте — это дружба.

Очень интересно обыграны в представлении гимнастические снаряды - конь, параллельные брусья, перекладины, бревно, батут. Конечно, привычные атрибуты художественной гимнастики - лента, обруч, мяч в шоу "заиграли" совершено по-новому. Создатели шоу использовали очень интересный реквизит – так, в ходе представления появился даже настоящий мотоцикл.

Красочные декорации, световые проекции, удивительные костюмы героев, сменяющие друг друга сценические номера погрузили зрителей в мир полный волшебства, приключений и гимнастики.

Режиссер и автор сценария шоу "Волшебные приключения Тарика Гиммастера и его друзей" - главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева. В представлении приняли участие гимнасты, тренеры и хореографы сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики.

Участники новогоднего шоу поразили всех своей артистичностью, им под силу было выполнить не только сложные гимнастические элементы, но и воплотить образы своих героев, артистически передать их характеры, настроение и эмоции. Синтез танца, гимнастических композиций, сценического действа создали в зале праздничное новогоднее настроение.

Представив зрителям грандиозное шоу "Волшебные приключения Тарика Гиммастера и его друзей" Федерация гимнастики Азербайджана подарила невероятный праздник, встреченный с неподдельным воодушевлением. Шоу завершилось, но воспоминания о нем останутся еще долгие, долгие годы.

Представление было встречено бурными овациями публики и криками "браво!".

После показа хореографы шоу — Камиль Гулиев и Акиф Кяримли в беседе с журналистами признались, что живой интерес зрительской аудитории доставил им неподдельное удовольствие.

"Мы готовились к этому шоу на протяжении двух месяцев, и сегодня нам очень приятно, что оно столь тепло было принято публикой. Каждый год мы стараемся удивить и порадовать зрителей. В шоу приняли участие около ста гимнастов, а также наряду со спортсменами участвовали хореографы и тренеры", - отметили они.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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