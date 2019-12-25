В новогодние праздники «Азербайджанские железные дороги» запустят дополнительные поезда

25 декабря 2019 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом ЗАО «Азербайджанские железные дороги» выпустят на линии дополнительные поезда, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО.

Для транспортировки пассажиров из Баку в Тбилиси и обратно будут пущены дополнительные поезда в праздничные и выходные дни 27, 28, 29, 30 декабря и 1, 2, 3, 4 января. Также для пассажиров, возвращающихся из Тбилиси, 28, 29, 30, 31 декабря и 1, 2, 3, 4, 5 января к международному поезду Баку-Тбилиси-Баку будут прицеплены дополнительные вагоны. Так, 27, 28, 29 декабря и 1 января в подвижном составе будет 10-15 вагонов. Каждым рейсом предусматривается транспортировка 400-600 пассажиров. 30 декабря поезд Баку-Тбилиси отправится с максимальным количеством вагонов – 22. Основной пассажиропоток обратно из Тбилиси ожидается 2, 3, 4 и 5 января. Учитывая рост пассажиропотока, для обеспечения перевозки пассажиров по внутренним направлениям с 27 декабря по 4 января включительно к поездам Баку-Беюк Кясик и Баку-Балаке-Баку будут прицеплены плацкартные вагоны.

На маршруте Баку-Гянджа-Баку 31 декабря будет добавлен еще один рейс из Баку. Поезд, отправляющийся из Баку в 08:00, прибудет в Гянджу в 11:45. Из Гянджи он отправится в 16:00 и прибудет в Баку в 19:45.

Напомним, что билеты на внутренние рейсы поступают в продажу за 10 дней, а на международные - за 30 дней до отправления. Продажа билетов в дополнительные вагоны осуществляется в день их присоединения к составу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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