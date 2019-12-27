Фарах Алиева: В конкурсе "Yüksəliş" может участвовать каждый, имеющий управленческие навыки и верящий в свои силы

БАКУ/Trend/ - Конкурс "Yüksəliş" является одним из звеньев реформаторского курса, проводимого в Азербайджане Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает в пятницу Trend.

Об этом на мероприятии, проводимым в связи с началом регистрации на конкурс "Yüksəliş", сказала заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева.

Алиева отметила, что в этом конкурсе может участвовать каждый, кто имеет управленческие навыки и верит в свои силы.

Завотдела добавила, что конкурс внесет весомый вклад в развитии навыков и знаний кадрового потенциала в Азербайджане.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева об учреждении конкурса "Yüksəliş", конкурс учрежден с целью выявления, поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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